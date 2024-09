Ultime Notizie Roma del 20-09-2024 ore 12 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 settembre 2024)dailynews radiogiornale bene ritornate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Sono stati disposti gli arresti domiciliari per Chiara la donna di 22 anni accusato di aver ucciso i suoi due figli neonati a Vignale di Traversetolo Parma i corpicini di due piccoli sono stati trovati sepolti nel giardino villetta in cui la madre viveva con la famiglia non è ancora chiaro il luogo in cui sarà disposta la misura cautelare per la donna la madre del fidanzato è finalmente l’unico commento che posso fare ha riferito il maltempo prosegue l’allerta meteo sulle zone colpite dall’alluvione la protezione civile ha emesso un bollettino di allerta Rossa sull’Emiliagna per rischio idraulico e idrogeologico anche per la giornata di oggi in particolare ti riporta elevata criticità per rischio idraulico su costagnola pianura bolognese basta collina e pianuragnola ...