Torna Bright-Night a Firenze visite ed esperimenti in piazza

(Di venerdì 20 settembre 2024), 20 settembre 2024 - Spettacoli, conferenze,guidate, passeggiate e la presentazione indi progetti e scoperte attraverso, giochi e dimostrazioni, il tutto per avvicinare la cittadinanza alla scienza e al mondo della ricerca., dal 23 al 29 settembre a, la Notte delle ricercatrici e dei ricercatori, manifestazione europea dedicata alla divulgazione della scienza e della cultura che in Toscana prende il nome di ''. Gli appuntamenti sono organizzati dall'Università diinsieme ad altre realtà culturali e istituzioni del territorio. I primi eventi in programma sono tre spettacoli: al Teatro Puccini, il 23 settembre, con 'Nomadic.