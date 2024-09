Tony Effe distrugge Fedez | insinua che sia gay che faccia uso di cocaina e che usi i figli per postarli VIDEO E TESTO

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 20 settembre 2024)ha distruttouna volta per tutte: l’ex Dark Polo Gang ha rilasciato un altro brano, dal titolo Chiara, proprio come la nota influencer di Cremona. Cosa è successo? Da giorni i due rapper non fanno altro che lanciarsi frecciatine; prima via social, poi usando la musica come mezzo. Nell’ultimo brano, però,ci va davvero giù pesante e rivela molti dettagli oscuri del collega di Rozzano. Nelsi evince cheabbia praticamente una doppia vita. Tutto è cominciato quandoè stato ingaggiato da RedBull per scrivere una canzone promo per la famosa bevanda; nelle barre si rincorrono pesanti frecciatine nei confronti dell’ex marito di Chiara Ferragni che – ovviamente – non ha tardato a farsi sentire con repliche al vetriolo.