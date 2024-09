Sciopero dei trasporti pubblici del 20 settembre | orari e fasce garantite

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 settembre 2024) Una giornata difficile per i pendolariIl 202024 è destinato a essere una giornata complessa per i viaggiatori e i lavoratori che dipendono dai. Diverse sigle sindacali, tra cui Cub, Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas e Sindacato Generale di Base, hanno proclamato unonazionale di 24 ore che coinvolgerà il trasporto pubblico locale in tutta Italia. Anche Usb Lavoro Privato si è unito all’iniziativa con un’astensione simile, sempre della durata di 24 ore.Le rivendicazioni sindacali alla base delloriguardano diverse problematiche del settore, tra cui la richiesta di migliori condizioni lavorative per il personale impiegato nei, l’aumento della sicurezza sul lavoro, nonché la tutela del diritto al riposo e l’equità salariale.