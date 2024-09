Primo Festival della Mitologia Il giallo del Salvator Mundi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) ll, celebre dipinto attribuito a Leonardo sarà al centro di una interessante discussione che avrà come protagonista il professor Pietro C. Marani, presidente dell’Ente Raccolta Vinciana e il regista e attore Massimiliano Finazzer Flory. L’evento è previsto per domenica alle ore 11 ed è inserito all’interno del: miti dèi ed eroi in Villa Arconati ospitiFondazione Augusto Rancilio. Marani chiude la polemica sulalla luce di una nuova interpretazione Trinitaria del soggetto e sulla base delle oltre trenta copie esistenti che sarebbero inspiegabili, se il dipinto non fosse di Leonardo o non fosse uscito dalla sua bottega. Un viaggio nella storia.