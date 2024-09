One Piece | il live-action di Netflix ci mostra finalmente Chopper

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 20 settembre 2024) Sta succedendo, fan di Onesta raddoppiando il suo amore per la ciurma di Cappello di Paglia, e basta guardare la serieper capire perché. Dopo una prima di successo nel 2023, Oneha sfidato tutte le previsioni per diventare un nuovo successo di. Attualmente è in corso la produzione della seconda stagione e abbiamo appreso qualcosa sui nuovi personaggi. Naturalmente, Tony Tonyfarà parte della banda e abbiamo appena ricevuto il primo sguardo al personaggio. Matt Owens, showrunner di One, ha dato il primo sguardo adopo che un video del set è stato condiviso con i fan. Nella clipta, la star Inaki Godoy presenta, ma parte del suo volto è oscurato.