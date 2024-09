Omofobo antisemita e fan di Hitler | ecco il nazista nero che imbarazza i Repubblicani E Trump lo candida in North Carolina

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Considera i gay “spazzatura”, si definisce un “” e dice di stimare Adolf. Ilto a governare la, Mark Robinson, diventa un problema anche per Donald, un assist per i Democratici e anche un elemento di rottura all’interno del Partito repubblicano. Un’inchiesta della Cnn ha rivelato che Più di dieci anni fa, l’uomo lanciato dall’ex presidente come uno degli astri nascenti del partito, addirittura “un Martin Luther King sotto steroidi”, si definì sul sito porno Nude Africa un “black nazi” e un “perv”, unae un pervertito. La tv americana ha confrontato le informazioni inserite da Robinson, che smentisce di essere la persona dietro al profilo ‘minisoldr’, con quelle presenti in altri suoi profili, compresi indirizzi mail, date e legami. Inoltre, proprio con quel nickname si è identificato spesso online, si legge.