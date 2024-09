Milan maledizione derby | ecco la statistica con l’Inter che condanna Paulo Fonseca Il dato

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ilaffronterànella prossima gara del campionato e c’è unacheilclamoroso Ladel: è questo il titolo che si può dare al rapporto che da ormai qualche anno i rossoneri hanno con la stracittadina con. E in questa stagione, la gara con i nerazzurri capita proprio in un momento molto delicato per quanto riguarda il futuro di. Sì, perché il tecnico portoghese si gioca la permanenza in panchina proprio contro la formazione di Simone Inzaghi. L’ex Lille, però, non può aggrapparsi alla. Sì, perché i dati degli ultimisono davvero clamorosi: il Diavolo, infatti, è senza una vittoria controda ormai due anni. L’ultimo successo delnella stracittadina risale al 3 settembre 2022, un 3-2 in campionato firmato Leao e Giroud.