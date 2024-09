Los Angeles celebra la Giornata dello sport italiano nel mondo | presente Niccolò Campriani

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) Losha festeggiato la primanel, medaglia d’oro nel tiro a segno a Londra 2012 e attuale direttoreivo del comitato organizzativo delle Olimpiadi di Los2028, che ha anticipato alcune novità sui giochi del 2028, che vedranno l’introduzione di nuove discipline come baseball, flag football e cricket, quest’ultimo in rapida espansione internazionale. L’evento, organizzato in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia a Los, l’Istitutodi Cultura e l’ICE (Istituto per il Commercio Estero), si è tenuto presso la sede di Technogym, azienda romagnola leader mondiale nelle attrezzatureive, da vent’anni fornitore ufficiale delle Olimpiadi.