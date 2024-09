Licenziamento tardivo del dipendente quando scatta il diritto al risarcimento

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 20 settembre 2024) La Cassazione pone nuovi paletti in merito aldel lavoro intervenendo sul tema del. Nello specifico, una recente sentenza tratta delper contestazione disciplinare, evidenziando la necessità della tempestività nelle azioni del datore di lavoro affinché venga considerata valida la piena legittimità del provvedimento. In mancanza di tempestività , l’ex lavoratore haal. Resta invece esclusa per il licenziato la possibilità di poter ottenere il reintegro nel suo vecchio posto di lavoro. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 24609/2024. Il caso La Cassazione si è trovata a dover decidere sul ricorso di un exlicenziato per motivi disciplinari.