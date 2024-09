L' Empoli espugna il Cagliari 2-0 i sardi già in crisi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 20 settembre 2024) AGI - L'continua a stupire in quest'avvio di stagione e nella quinta giornata di Serie Aanche, continuando la striscia di risultati utili. All'Unipol Domus finisce 2-0 grazie alle reti di Colombo ed Esposito, una per tempo. Con questo successo, il secondo in campionato, la squadra di D'Aversa raggiunge quota 9 in classifica agguantando momentaneamente il Napoli, mentre gli uomini di Nicola, al terzo ko di fila, restano inchiodati in fondo con soli 2 punti conquistati. Nella prima mezz'ora di gioco non succede molto, anche se a livello di gioco e di intraprendenza si fa preferire la formazione ospite. Sono proprio i toscani, al 33', a passare in vantaggio alla prima vera opportunità della gara: Anjorin pesca in verticale il taglio di Colombo, che scappa alla linea difensiva avversaria e davanti a Scuffet non sbaglia l'1-0.