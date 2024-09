L’arte ispirata a Mauri come cura In mostra opere di pazienti psichiatrici

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) Rami, scacchi e grandi statue. Così si presenta la“Intrecci Sociali“, inaugurata ieri nel Giardino Chiostrino San Domenico della sede della Provincia di Lodi in via Fanfulla 14. L’esposizione consiste in quattro grosse statue di legno (un alfiere, una torre, un cavallo e una regina) costruite a mano intrecciando legni e fibre. Questo lavoro di grande manualità e pazienza è stato fatto da 15 persone all’interno di “Ri-costruzione, la casa del lavoro possibile“, progetto promosso dall’Unità Operativa Complessa di Psichiatria di Lodi e dalla Cooperativa Sociale il Mosaico grazie al qualecon disagio psichico che presentano un grave ritiro sul piano sociale e individuale, dal 2013 possono usufruire di un vero e proprio laboratorio di design, a Lodi in un luogo al di fuori delle canoniche sedi dia loro dedicate.