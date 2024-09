La guerra mondiale per l' acciaio

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 20 settembre 2024) I gruppi siderurgici mondiali sono alle prese con la crisi economica e l’export di manufatti a basso costo da parte della Cina. Un mix micidiale, che in Italia è aggravato dall’alto prezzo dell’energia elettrica e dall’incertezza sulla sorte dell’ex Ilva. Così non resta che spegnere gli impianti. La bufera che sta investendo l’industria europea dell’inizia a fare le prime vittime. Liberty Steel Group, colosso britannico che fa capo all’imprenditore indiano Sanjeev Gupta, è in difficoltà dall’autunno dello scorso anno e nelle scorse settimane la crisi si è aggravata. Tanto che il gruppo ha dovuto annunciare un pesante piano di ristrutturazione che coinvolge gli impianti nel continente. In particolare sono previsti massicci licenziamenti nello stabilimento di Ostrava in Repubblica Ceca: fino a 2.600 lavoratori ora rischiano il licenziamento.