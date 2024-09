La gonna tartan ritorna tra punk e streetwear | ecco come si abbina

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 20 settembre 2024) Le sfilate della Milano Fashion Week continuano a regalare grandi ispirazioni di stile. Sulle passerelle, dove sono presentate le collezioni primavera estate 2025, ma anche nello street style dove gli invitati tra cui addetti al settore, influencer, it-girl e buyer mettono in mostra i loro ricercati look. Tra chi cavalca lo stile meneghino con mise minimal e raffinate e chi esagera nell’obbiettivo di catturare l’attenzione, c’è chi si lancia in territori inesplorati regalando nuovi trend.lain. L’avevamo già adocchiata ieri, inserendola nelle 4 tendenze gonne viste alla MFW da sperimentare subito. Edche oggi arriva un’altra interpretazione in chiave, disinvolta e pratica, per integrarla nel proprio guardaroba con nonchalance.