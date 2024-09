Joe Germanotta le sue nuove dichiarazioni faranno infuriare la figlia Gaga

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 20 settembre 2024) A distanza di quattro anni Joeè tornato a mettere in imbarazzo suaLady. Nel 2020 l’uomo ha appoggiato pubblicamente Donald Trump, dopo che l’ex presidente USA ha deriso in più comizi suaStefani. Ieri il padre della popstar è tornato a tessere le lodi di Trump, questa volta su FOX News. Joe: “Supporto Trump e anche le sue politiche”. “Qui ci sono due persone completamente diverse. Uno di loro è puro ed è un patriota. Mentre l’altra dirà semplicemente tutto ciò che deve dire per essere eletta. Questo è tutto quello che penso. Sei anni fa ho avuto il miglior anno per gli affari per le mie attività. Non voterò per le persone. So bene che Donald può essere brusco, ok, ma è un vero patriota e le sue politiche sono lì. Va bene, sono comunque mirate per me. Sono a favore dei bassi prezzi del carburante e del cibo, bassi tassi di interesse.