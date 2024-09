Jessica Morlacchi è rifatta? Ecco cosa ha ritoccato del suo aspetto e il problema che l’accompagna tutt’oggi

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 20 settembre 2024)oggi è nella casa del Grande Fratello, ma in passato è stata anche la voce dei Gazosa, una band italiana famosissima fra i più giovani degli Anni Novanta. Cantante, bassista, volto televisivo e oggi concorrente di un reality: cos’altro sappiamo di lei? Durante la sua permanenza nel loft di Cinecittà, iniziata solo lo scorso lunedì, la concorrente del programma ha ammesso di aver fatto ricorso a qualche ritocchino estetico.si è? Chi la segue dagli esordi ha potuto notare il suo cambiamento nel tempo View this post on Instagram A post shared by(@si èha optato per qualche modifica del suofisico; proprio durante il Grande Fratello, infatti, ha ammesso di aver rifatto il naso.