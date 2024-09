Italia | Juventus – Napoli | torna la guerra tra nord e sud

Leggi tutta la notizia su justcalcio

El fútbol no solo es fútbol en Nápoles. Basta con psear un rato por sus caóticas, estrechas y viejas calles. Allí, el fútbol no es solo fútbol y un Scudetto no es solo un Scudetto. Desde que Spalletti y sus pupilos se hicieron eternos y cogieron el testigo del histórico equipo de Maradona, en la localidad partenopea siguen manteniendo los símbolos de festejo. Como si no hubiera pasado el tiempo. En algunas fachadas están las once caras del once que conquistó el Scudetto, en las esquinas aún hay carteles de campeones y, si miramos para arriba, en cada callejón hay alguna lona en referencia al Pelusa, el más grande e importante de todos. Nápoles es fútbol, fútbol es Maradona y Maradona es Nápoles.