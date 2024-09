Inter-Milan rientra Maignan Il francese pronto per il derby – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 20 settembre 2024) In vista deltra, il Diavolo ritrova Mike. Il portieresarà regolarmente tra i pali dal primo minuto, spiega Sportmediaset. RIENTRO – Uscito anzitempo per una botta contro il Liverpool in Champions League, come spiegato da Sportmediaset, i rossoneri possono tirare un sospito di sollievo. Mikeha recuperato dall’infortunio e sarà regolarmente in campo nelcontro l’. Il portiere del, dopo qualche giorno passato nella paura, ha finalmente sciolto i muscoli ed è tornato ad allenarsi con assoluta tranquillità insieme al gruppo. Visto anche l’importanza della partita, le sue condizioni saranno valutate anche domani alla rifinitura. I rossoneri non vogliono rischiare nulla visti anche i tanti impegni ravvicinati fino a ottobre.