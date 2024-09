Hostess molestata e imputato assolto | Sconcertata 20-30 secondi sono troppi? Le motivazioni dei giudici

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Quei comportamenti, che i pm contestavano come abusi sessuali, nonstati tali “da porre la persona offesa in una situazione di assoluta impossibilità di sottrarsi alla condotta”. Una condotta che “non ha (senz’altro) vanificato ogni possibile reazione della parte offesa, essendosi protratta per una finestra temporale”, ossia “20-30”, che “le avrebbe consentito anche di potersi dileguare”. Così la Corte d’Appello di Milano ha motivato la conferma dell’assoluzione, “perché il fatto non sussiste”, per un sindacalista di 47 anni, che lavorava all’aeroporto di Malpensa ed era accusato di violenza sessuale nei confronti di una, la quale si era rivolta a lui, nel 2018, per una vertenza sindacale.