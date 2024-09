Guardia di Finanza la fanfara della legione allievi si esibisce al Lido del Finanziere

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tarantini Time QuotidianoPresso il “del” di Chiatona (TA), alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Meridionaledi, Generale di Corpo d’Armata Vito Augelli e delle massime Autorità tarantine, nel quadro delle celebrazioni del 250° AnniversarioFondazione del Corpo, si è tenuto il concerto. Dopo il benvenuto del Comandante Regionale Puglia, Gen. D. Fabrizio Toscano e del Comandante Provinciale di Taranto, Col. Massimiliano Tibollo, la polifonica – accompagnata dal soprano Antonietta Alemanno – ha magistralmente eseguito alcuni “classici”musica italiana, come “Mamma” e “O sole mio”, per poi proporre al pubblico brani che hanno rappresentato le colonne sonore di famose pellicole del cinema, come “Blues da un americano a Parigi”, “The typewriter” e “La noyee”.