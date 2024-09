Gravina di Catania 21enne pretende 50 euro dalla nonna e la minaccia | arrestato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 20 settembre 2024) Una 75 enne didiaveva accolto in casa il nipoteche “aveva preso una brutta strada”, nella speranza di riuscire ad allontanarlo dal mondo della droga. Dopo qualche mese di convivenza, però, il giovane avrebbe cominciato a chiedere denaro anche allala quale, però, essendo pensionata, non poteva sempre accontentarlo. Il ragazzo non accettando il “no” dellaavrebbe cominciato a reagire in maniera violenta, rompendo mobili e oggetti in casa endola che se non avesse ricevuto i soldi “le sarebbe finita male”. L’ultimo episodio sarebbe accaduto l’altra sera, quando il nipote, per l’ennesima volta, avrebbe preteso da lei 50 €.