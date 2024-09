Giorgetti | Dal 2024 pareggio bilancio

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 20 settembre 2024) 17.30 "Tesoretti non ce ne sono anche perché noi siamo impegnati nella missione di risanare la finanza pubblica. Credo che già dalraggiungeremo l'obiettivo deldiprimario".Così il ministro dell'Economia. "Renderemo strutturale il taglio del cuneo". Ribadisce che il governo farà "una Legge diseria" e che "alcuni bonus sono malus".è "piuttosto scettico" che in Ue si raggiunga "un accordo sul debito comune". Il piano Draghi?"Difficile attuarlo,sia per sistema di regole che orientamento"