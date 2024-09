Ex Caserma Berardi pronta | il Liceo Masci apre finalmente lunedì 23

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 20 settembre 2024) Pescara - Dopo un'attesa travagliata e varie polemiche, arriva l'agibilità per la nuova sede del, garantendo l'inizio delle lezioni. L’atteso via libera èarrivato. Dopo giorni di tensione, esposti in Procura e numerose polemiche, gli studenti delScientificodi Chieti potranno iniziare l’anno scolastico nella nuova sede dell’ex23 settembre, seppure con una settimana di ritardo rispetto al calendario ufficiale. A darne conferma è stata la Provincia di Chieti, che ha ricevuto la comunicazione ufficiale dall'Agenzia del Demanio riguardante l’avvenuto deposito del certificato di agibilità dell'edificio, documento essenziale per consentire l’ingresso in sicurezza nella nuova sede scolastica.