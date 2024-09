Ecr Giordano presenta il Congresso europeo sulla Famiglia | È al centro dei nostri valori facciamo rete per affrontare le nuove sfide

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 20 settembre 2024) “La missione del Partito Ecr è quella di rafforzare i legami tra conservatori in tutta Europa, promuovendoche pongono alla, il cuore pulsante delle nostre società”. Con queste parole il segretario generale di Ecr party, Antonioil secondo, che si terrà a Dubrovnik dal 18 al 20 ottobre. L’impegno di Ecr per promuovereche mettono alla“Questo evento – ha sottolineato– rapun’occasione preziosa per riunire alti rapnti, delegati e sostenitori da diversi Paesi europei, tutti accomunati dal desiderio dicon serietà e determinazione alcune dellepiù urgenti che l’Europa deve fronteggiare oggi, come la demografia, la dipendenza dai social media e il miglioramento dei sistemi educativi”.