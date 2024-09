Distretto Asl Iovino | La Regione risolve un problema che dura anni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Arriva una bella notizia per il nostro paese e per tutto il Vallo di Lauro. LaCampania ha inserito nei fondi di Coesione (FSC) uno stanziamento di due milioni e mezzo di euro per riadeguare e realizzare nei locali della Protezione Civile sita nell’ area PIP la sede del nuovoASL di Lauro, dachiuso e abbandonato”. Il consigliere comunale del Pd Umbertoesprime la sua soddisfazione per lo sviluppo della vicenda dei Fondi di Coesione, sbloccata da qualche giorno a livello nazionale: “Finalmente una sede adeguata con tutti i compfort per ospitare un presidio di rilevanza primaria. Siamo fieri di questo perché ci siamo impegnati sin dal 2019’ affinché il progetto potesse realizzarsi”.