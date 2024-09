Cosa faccio se mi entra uno in casa | Kamala Harris spiazza tutti cala il gelo in tv | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) "Io possiedo una pistola. Se qualcuno irrompe inmia, gli sparo":, candidata dem alle presidenziali negli Stati Uniti, lo ha detto durante un'intervista con Oprah Winfrey. La confessione è arrivata mentre si stava parlando delle riforme proposte dai democratici in materia di armi da fuoco. In realtà, già in passato la vicepresidente americana aveva detto di possedere una pistola. Dunque, non è stata questa la novità. Pochi giorni fa, tra l'altro, il candidato vice di, Tim Walz, aveva ribadito sui social: "Sia io chesiamo proprietari di pistole. Non vi toglieremo i vostri diritti da secondo emendamento, eviteremo che qualcuno spari ai vostri figli a scuola". A fare scalpore è stata la frase successiva della: "Se qualcuno irrompe inmia, gli sparo".