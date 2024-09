Colin Farrell è Il Pinguino nella nuova serie di Sky

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 20 settembre 2024) Dopo due anni dall’uscita nelle sale di The Batman, è tempo di ritrovare il suo grande nemico, The Penguin, protagonista di unatutta sua in partenza questa sera alle 21.15 su Sky Atlantic. Otto episodi targati DC Studios – rilasciati settimanalmente e disponibili anche on demand e in streaming – che confermano quanto i cattivi siano sempre i personaggi più interessanti di tutti. Cast e trama di The Penguin Ilinterpretato daè un personaggio senza scrupoli, un gangster iconicosua mostruosità e per questo affascinante. Oz Cobb, questo il suo vero nome, zoppica, inquieta e ipnotizza portando avanti la sua personale lotta per il potere a Gotham City dopo la morte del boss mafioso Carmine Falcone.