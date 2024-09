Chi è Massimo Bagnato biografia | dagli esordi a Tale e Quale Show

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tra i concorrenti di2024 c'è anche. Lui è un personaggio appartenente al mondo dello spettacolo che ha sempre spiccato per la sua simpatia e ilarità., proprio come il collega Roberto Ciufoli. Nella sua carriera, però, ha avuto svariate esperienze, sia televisive sia non. A renderlo particolarmente famoso è stato il cosiddetto «tormentone del braccio». Nel corso delle sue varie performance, infatti, il comico è solito interagire con il suo pubblico a cui viene chiesto di alzare il braccio per fare degli interventi. Adessoè pronto per mettersi in gioco in un'esperienza perfettamente nelle sue corde di imitatore all'intero delntdi Carlo Conti. Con la sua sagacia e simpatia sicuramente sarà in grado di fornire il giusto apporto di ilarità al programma.