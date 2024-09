Calciomercato Balotelli ha rifiutato l’estero | Desidero tornare in Serie A

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di venerdì 20 settembre 2024) Marioha tanta voglia diinA, ha anche annunciato di averdelle offerte dal: ecco le sue parole Quella di Marioè stata una carriera molto particolare, ricca di alti e bassi. Sono stati tanti i campionati in cui ha giocato e anche segnato e vinto. Però è chiaro che per le qualità tecniche avrebbe potuto raccogliere decisamente di più. Sono tanti i gol molto belli, come anche le ‘Balotellate‘.(LaPresse)ANews.comIn più di un’occasione, infatti, si è trovato in situazioni sgradevoli che hanno rovinato l’esperienza nei club in cui ha militato. Ma volendo solo soffermarsi sulle prodezze, non si può non ricordare la splendida doppietta alla Germania nella semifinale di Euro 2012.