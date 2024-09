Calcio femminile Sena e Cardarelli in Nazionale Il traguardo delle citte amaranto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Due ragazze del settore giovanile dell’Arezzosono state convocate inin occasione di due diversi eventi. La prima è stata Carlotta, che dall’8 al 12 settembre ha preso parte al raduno al Centro di preparazione olimpica di Tirrenia dell’under 15. Il ritrovogiovani azzurre è stato una sorta di prova generale, in vistaqualificazioni europee di novembre. "Quando ho ricevuto la chiamata dellanon ci credevo, per me è stata una grande gioia. Poter indossare i colori dellaè stato un sogno fin da quando ho iniziato a muovere i primi passi nel", ha detto la giovane attaccante. L’altra è la portiere Giorgia, che ha partecipato al Female Football Tournament, un torneo per le giovanilinazionali che si svolge tra Friuli-Venezia Giulia e Slovenia e a cui ha preso parte anche l’Italia Under 17.