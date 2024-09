Bianca Balti nell’amore per le figlie la forza per combattere la malattia

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 20 settembre 2024) L’amore può tutto. Quello per un figlio, poi, può far compiere cose meravigliose. Lo sa beneche, nella sua lotta alla, ha citato proprio le, Matilde e Mia. Il 15 settembre la modella ha rivelato sui social di avere un cancro alle ovaie al terzo stadio. Sui social si è mostrata in ospedale, sorridente e combattiva, pronta ad affrontare lae a vincere. Una battaglia che vuole vincere per se stessa ma anche per le persone che ama. «Le miesono in cima alla lista», ha detto senza tanti giri di parole. E proprio loro saranno la suain questa grande sfida.non ha mai nascosto il grande amore che prova per Matilde Lucidi, la primogenita nata nel 2007, e Mia McRae, la seconda figlia nata nel 2015.