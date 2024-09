Azzurra Music celebra 30 anni di successi nella discografia italiana

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 20 settembre 2024), storica etichetta discograficafondata da Marco Rossi, festeggia nel 2024 i suoi 30di attività. L’etichetta, nota per il suo contributo significativo alla, ha lavorato con numerosi artisti di fama nazionale, contribuendo a creare un ricco catalogo di brani evergreen dagli’60 fino ad oggi. Fondata con l’obiettivo di produrrea direttamente, senza dipendere dalle grandi major,ha costruito nel tempo un catalogo che include alcuni dei più grandi nomi della. Marco Rossi, fondatore dell’etichetta, ha scelto di collaborare con artisti indipendenti e di rilevanza storica per creare nuove versioni di grandi, oltre a brani originali. Questo approccio ha permesso alla casa discografica di rimanere competitiva anche in un mercato sempre più dominato dalle piattaforme digitali.