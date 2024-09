Auto le elettriche affossano il mercato I costruttori | servono nuove regole

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Gli europei non comprano più. Ileuropeo ha perso il 16,5% dei volumi in agosto rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, un calo ancora più alto, del 29,6%, se si fa il confronto con il 2019, anno precedente alla crisi pandemica. Si tratta di un risultato che ridimensiona anche le performance delda inizio anno: le immatricolazioni restano sì positive, ma soltanto dell’1,7% nell’area Europa più Efta,. Rispetto ai livelli ante-crisi i volumi del settore registrano un gap del 20%. Particolarmente negativi sono i risultati registrati in Germania, che rispetto ad agosto 2023 vede calare le immatricolazioni del 27,8%, segue poi la Francia (-24,3%) e la stessa Italia (-13,4%). Più contenute sono le frenate negli altri due maggiori mercati, -1,3% per il Regno Unito e -6,5% per la Spagna.