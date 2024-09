Una perizia che ribalta tutto sulla storia del biglietto di Emanuela Orlandi alla famiglia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il 5 luglio 1983 un sedicente rapinatore fece trovare in un cestino della spazzatura in piazza Parlamento, a Roma, la fotocopia di unmanoscritto di. La ragazzina vaticana di 15 anni era scomparsa dal 22 giugno. Nelc'era scritto: “Con tanto affetto, la vostra”. Lariconobbe la sua scrittura e la sua firma. Ma ora una nuovaprodotta per Giallo dgrafologa forense, Sara Cordella, svela che quelle le frasi furono scritte da, ma in tempi diversi, ritagliate da due documenti diversi e incollate sul bigliettino da qualcuno. Queste le parole dell'esperta al settimanale: “Il documento è stato creato assemblando due testi differenti, con una semplice attività di collage meccanico”.