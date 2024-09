Tendenze make-up 2024 gloss e rossetti vinilici protagonisti dell’autunno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Come hanno dimostrato le sfilate dedicate all’autunnoe all’inverno 2025, tra leper il trucco di questa stagione le labbra occupano un posto di rilievo. La bocca, infatti, sembra laccata, quasi fosse stata colorata con qualche tocco di vernice lucida dai pigmenti intensi e brillanti. Non a caso, sui social, molti utenti parlano di labbra effetto vinile o lattice, in riferimento a capi e oggetti realizzati in questi materiali. Labbra a specchio A differenza di altreche puntano sulla luminosità, le labbra effetto vernice, che rappresentano uno dei punti di forza del-up di questo autunno, si distinguono per l’uso di un pigmento pieno e vivace come base, poi completata da una finitura laccata. Per ricreare questo look, ci sono due possibilità. Si può provare a combinare due prodotti: una tinta per labbra seguita da unilluminante.