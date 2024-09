Spunti di vista Se leoni e gattini fanno arrabbiare il boss Zlatan

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Mola Piuttosto che preoccuparsi di una difesa colabrodo, della confusione tattica, della metamorfosi di Leao e delle scuse da porgere ai tifosi delusi e senza speranze già al tramonto dell’estate, il signorIbrahimovic (di ritorno in Italia dopo venti giorni di assenza e pronto a cambiare l’allenatore che aveva scelto) ha voluto ricordare “urbi et orbi“ (Boban compreso) che è lui il plenipotenziario di mercato del Milan ed è sempre lui “il“ al quale tutti obbediscono. Gonfiandosi il petto con il super-ego che deriva dalla dirompente personalità , pochi minuti prima del debutto in Champions aveva lanciato avvisi ai naviganti tutti da “decriptare“, perché ancora non è chiaro chi siano i ““ citati dal leone