Sottopassi sott’acqua | traffico in tilt

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Allagamenti in via del Consorzio,deviato su via Marconi.di Villanova, dello stadio Fioretti e della stazione ferroviaria di Castelferretti. Per quest’ultimo problema, allertata anche Rfi. Disagi diffusi, più in generale, in tutta la città. Solo alcune delle criticità riscontrate ieri a Falconara, dove Polizia locale, operai, Protezione civile e amministratori si sono mobilitati sin dalle prime ore del mattino per far fronte alle conseguenze della forte ondata di maltempo. "Appena due giorni fa – ha riferito il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi – sono stati puliti i tombini di via del Consorzio, così come quelli di via Flaminia e di tutte le strade principali considerate più a rischio, concentrate nella parte bassa della città.