San Marcello furto nell' azienda agricola i carabinieri arrestano uno dei banditi

(Di giovedì 19 settembre 2024) San(Ancona), 19 settembre 2024 –in, scatta l’allarme intervengono idell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Jesi e della stazione di Santa Maria Nuova che riescono ad arrestare un uomo. Si tratta di un 23enne, di nazionalità straniera, in manette per tentatoaggravato. Nel corso della notte scorsa i militari sono intervenuti in un’di San, dove era stato segnalato unin atto. Arrivati sul posto i militari hanno notato due uomini, travisati, che si sono immediatamente allontanati di corsa per i campi. Né è scaturito un rocambolesco inseguimento a piedi, reso difficoltoso dalle condizioni del terreno a causa delle abbondanti piogge. Uno di questi è stato bloccato mentre il secondo è riuscito a far perdere le proprie tracce.