Sabrina Salerno fa preoccupare i fan | Devo asportare un nodulo

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 19 settembre 2024)è tra le showgirl più amate del panorama televisivo italiano. I suoi anni d’oro sono ormai passati, ma comunque conta su grande affetto da parte del pubblico, nonostante tutto. E proprio i suoi fan si sono preoccupati nell’apprendere delle sue condizioni di salute recentemente. L’annuncio dipubblicato sui social ha lasciato tutti con il fiato sospeso. La showgirl, infatti, ha rivelato di doverunal seno. Stando all’impennata delle diagnosi di tumore, non appare certo come una buona notizia per la sua salute. Ma la cantante non sembra perdersi d’animo ed è pronta ad affrontare anche l’ennesima sfida che la vita le sta ponendo davanti.