Panchina Milan si cerca ancora all’estero Il nome nuovo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 19 settembre 2024), la dirigenza del club di via Aldo Rossi guardauna volta: ecco il nuovo nome per il post Fonseca Non solo Edin Terzic. Nella lista dei possibili nomi per il post Paulo Fonseca c’è anche un allenatore di grandissimo spessore, che sarebbe già stato contattato dalla dirigenza del club di via Aldo Rossi: si tratta di Thomas Tuchel. Parliamo di un profilo di un certo calibro, visto che le sue recenti esperienza parlano di panchine prestigiose come quelle di Borussia Dortmund, PSG, Chelsea e Bayern Monaco. La sua ultima avventura risale allo scorso giugno, quando il tecnico tedesco era alla guida del club bavarese. Il nome è forte e ovviamente stuzzica molto i tifosi rossoneri. Ci sono, però, due problemi: il primo – come per Terzic – riguarda la conoscenza del calcio italiano che non c’è. Il secondo, invece, è l’ingaggio.