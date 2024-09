Nuovi fondi per le zone soggette a vincolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Un sostegno di 19,3 milioni di euro per lo sviluppo rurale della Regione Toscana. È quanto approvato dalla Commissione europea, che concede così l’accesso al Fondo agricolo europeo. L’ammontare sarà gestito dall’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, che erogherà i finanziamenti in base allla graduatoria del bando misura 13, per lea vincoli naturali o altri vincoli specifici per l’annualità 2024. A questo ammontare sarà poi aggiunto un milione per l’annualità del 2025, che non andrà a pesare sul bilancio regionale. Questi, infatti, sono finanziati da quote comunitarie e statali.