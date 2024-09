Maltempo | Boccia ‘da Musumeci e destra sciacallaggio su tragedia’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024) Roma, 19 set. (Adnkronos) – ?Quello che maggioranza e governo stanno facendo in queste ore è inaccettabile. Invece di sostenere lo sforzo che le amministrazioni sul territorio stanno facendo per rispondere all?emergenza dovuta alorganizzano conferenze stampa e dichiarazioni in batteria per attaccare la regione Emilia Romagna”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco.“Addirittura il ministro, ministro per la protezione civile, di cui tutti ricordano la impeccabile gestione siciliana, attacca l?amministrazione regionale innescando di fatto uno scontro istituzionale sulla pelle dei cittadini emiliano-romagnoli.