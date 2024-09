Le acrobazie di Conte su Open Arms | Erano confini marittimi Cosa dimentica

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 19 settembre 2024) Per Matteo Salvini a processo per il casola procura di Palermo ha chiesto una condanna a sei anni in una requisitoria che di fatto è entrata nel merito della linea dell'allora governo di Giuseppedi cui il leader della Lega era ministro dell'Interno. Il capo politico del Movimento 5 Stelle si smarca ancora una volta da quella stagione disconoscendo la politica del suo esecutivo sui migranti. "Non auguro la condanna a nessuno, neppure a un avversario politico, però le mie posizioni attraverso le lettere scritte documentate" inviate nell'agosto del 2019 "sono state chiare", affermaintervistato da Paolo Del Debbio nel corso di 4 di sera, in onda giovedì 19 settembre su Rete4.