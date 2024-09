La nuova procuratrice di Lodi è Laura Pedio chi è | dalla loggia Ungheria al caso Visibilia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024)– Insediamento ufficiale mercoledì nel palazzo di giustizia per il nuovo procuratore di. Classe 1966, nata a Brindisi arrivaprocura di Milano, in cui è stata alla guida di inchieste su omicidi e rapine, occupandosi anche di indagini importanti come quelle sulla, sull’affaire Santa Giulia, indagini su Roberto Formigoni e recentemente anche del, società fondata dall’attuale ministro Daniela Santanchè. È stata nominata dal plenum del Csm lo scorso 9 aprile, prendendo il posto di Maurizio Romanelli, ora alla procura di Bergamo. A dare il benvenuto è stato per primo, mercoledì, il presidente del Tribunale diAngelo Gin Tibaldi. “Nei giorni della nomina - ha detto in una udienza pubblica - questo momento sembrava lontano ma ora eccoci.