In Salento arriva la pizza napoletana in stile Bros

(Di giovedì 19 settembre 2024) «Stiamo cercandoiolo da inserire neiper nuovo progetto imminente». È l'annuncio postato nei loro social, da migliaia di follower, da Floriano Pellegrino e Isabella Potì. Laattrae sempre più chef Ve li ricordate i ristoranti-pizzerie degli anni '90? Quelli dove andavi a festeggiare i compleanni con la famiglia o i compagni di classe e tutti trovavano pane per i loro denti. Ecco pare stiano tornando “di moda”. Vuoi perché lanell'immaginario collettivo è ancora concepita come alimento democratico, e dunque avvicina molte più persone ai locali, vuoi perché la pizzeria, rispetto ai ristoranti fine dining, ha meno costi di gestione (non ci riferiamo al food cost, ma ai costi di produzione e al costo del lavoro).