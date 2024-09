Il viaggio nel sud del mondo di Etro

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di giovedì 19 settembre 2024) Life&People.it La creazione come un, in cui a contare non è tanto la meta quanto gli attimi che conducono ad essa. E ilcome metafora del processo creativo che, nella moda, incorpora l’antagonismo degli opposti: un lungo lavoro di esplorazione e riflessione condensato in un momento effimero, intriso di eternità. Una coesistenza antitetica incarnata dall’agave, che “vive fino a 30 anni, ma appena fiorisce in pochi giorni muore”. Esattamente come la sfilataprimavera estate 2025 firmata da Marco De Vincenzo, che ha scelto la pianta affascinante nel suo spoglio mistero come genesi del suomediterraneo.