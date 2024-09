Gianni Agnelli in arte l' avvocato | il documentario in onda sabato 21 alle 21 | 30 su Rai3

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 19 settembre 2024) La Fiat, la Juventus, il potere degli affari, il rapporto con la politica, ma anche il gusto per la bellezza, i motori, la Ferrari, il culto della vela e dello sci: sono i temi che hanno scandito la vita di, per 50 anni protagonista della vita economica e sociale italiana e non solo. Ma a vent'anni dalla sua scomparsa, il, inl', prodotto da Marco Durante, per la regia di Emanuele Imbucci, scritto da Stefano Cappellini, Emanuele Imbucci e Dario Sardelli, ripercorre le tappe fmentali della vita diper ricostruire soprattutto il percorso dell'uomo, tra successi e cadute, prima ancora che quella del personaggio pubblico. Un ritratto che riesce a far luce sulla dimensione personale e intima digrazietestimonianze originali di familiari, amici, collaboratori, storici, operai e giornalisti.