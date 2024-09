Da mesi senza i soldi che le spettano Per mamma malata di Alzheimer paghiamo 3600 euro al mese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Firenze, 18 settembre 2024 – “Non so ancora quanto potrò andare avanti così. Mia madre è proprietaria di una casa, ma non ho nessuna intenzione di subire l’ingiustizia di doverla mettere in vendita per riuscire a pagare la retta per l’Rsa. Con l’invalidità con gravità cinque, ricevere la giusta assistenza, anche economico-finanziaria dovrebbe essere un diritto, non un onere da pagare”. Lorella Cantini è amareggiata, seppur combattiva nell’animo. È preoccupata, sì, perché dopo una vita di lavoro ha raggiunto la pensione un paio d’anni fa, si ritrova oggi , in quanto figlia unica, a 65 anni a farsi interamente carico delle spese per la madre di 89 annidi. “Riportarla a casa non è fattibile, purtropponon è più gestibile con una semplice badante - racconta a La Nazione -. A dicembre 2023 la situazione è degenerata,è caduta in casa, forse per un’ischemia.