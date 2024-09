Cos’è il Miracolo di San Gennaro e quando avviene

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ildi Sanè la liquefazione del sangue del santo cheall’interno del Duomo di Napoli. La reliquia è conservata in un’ampolla e ha forma solida. Durante la messa tradizionale, un alto prelato mostra l’ampolla ai fedeli e la muove in attesa, appunto, della liquefazione del sangue. Sono tre i momenti in cui Napoli celebra San. Nel sabato precedente la prima domenica di maggio, il 19 settembre, anniversario della decapitazione del santo avvenuta nel 305. E il 16 dicembre, giorno in cui ricorre l’anniversario dell’eruzione del Vesuvio del 1631,il sangue si sciolse e,samente, bloccò la lava. A maggio le reliquie del santo vengono portate in processione.