Chiesto il giudizio immediato per l’ex speaker radiofonico che adescava minorenni spacciandosi per una ragazza

(Di giovedì 19 settembre 2024) Arrestato lo scorso giugno per produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale, la Procura di Milano hail processo con rito, col quale si salta la fase dell’udienza preliminare, per l’ormai ex conduttoreAndrea Piscina, 25 anni. Secondo l’accusa, su piattaforme social, si presentava con falsi nomi come “Alessia”, “Anna” e “Sara” e. Sui dispositivi del giovane, che era pure allenatore in una polisportiva, nelle indagini del pm Giovanni Tarzia e del Nucleo specializzato sui crimini informatici della Polizia locale di Milano, erano state trovate oltre mille immagini riconducibili a bambini e ragazzi di età compresa tra i 9 e i 14 anni. A dare il via all’indagine era stata una denuncia presentata nell’estate del 2023 dalla madre di un ragazzino che frequentava la polisportiva.